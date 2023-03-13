بغداد اليوم تنشر أبرز ما تضمنته موازنة 2023 - عاجل

2023/03/13 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة المالية، الأثنين، عن أبرز ما تضمنه مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2023.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان مشروع القانون "يشمل أسس اعداد الموازنة وتحدياتها ومحددات الاستجابة وأولويات البرنامج الحكومي وأسس تقدير الموازنة الاتحادية والايرادات العامة ونسبة العجز".

وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025، وإحالته الى مجلس النوّاب.

وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع المجلس، ان "الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 الذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات، وأنه يحظى باتفاق سياسي".

وأوضح "الموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي" مشيراً الى ان "الوزارات تدخل في كل بداية ونهاية سنة بمرحلة سبات لحين إقرار الموازنة الجديد لذا نحن أمام ثبات لموازنة لمدة ثلاث سنوات".

للإطلاع على أبرز ملامح الموازنة..



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