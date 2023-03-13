2023/03/13 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي مجمل الملفات والقضايا الاقتصادية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير استقبل وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي حيث شهد اللقاء التباحث في مجمل الملفات والقضايا الاقتصادية والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني".

وأشار السوداني بحسب البيان إلى "أهمية دعم أعمال اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة وتوطيد الشراكة الثنائية على مختلف الصعد والمجالات".

من جانبه جدد الوزير الإيراني بحسب البيان "تقدير القيادة الإيرانية للدور العراقي في تقريب وجهات النظر الذي أفضى إلى التفاهم الأخير بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يوطّد أمن المنطقة واستقرارها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يبحث مع وزير الاقتصاد والمالية الإيراني مجمل الملفات والقضايا الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يبحث مع وزير الاقتصاد والمالية الإيراني مجمل الملفات والقضايا الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).