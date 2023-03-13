توقعات بأمطار رعدية غزيرة في الساعات المقبلة وتستمر لمساء الأربعاء

2023/03/13 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، الأثنين، مرور العراق بمنخفض ممطر خلال الساعات المقبلة.

وقال الزيادي، لـ (بغداد اليوم)، ان "مدناً عراقية مختلفة، ستدخل بمنخفض ممطر عالي الفعالية ابتداءً من ساعات فجر غد الثلاثاء، وستكون هناك أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة، ذات طابع رعدي".

وأضاف، ان "المنخفض الممطر، سيستمر الى مساء الأربعاء المقبل، وهذا ما سيساعد العراق في تجاوز أزمة الجفاف، كون الأمطار متوقع ان تكون غزيرة في غالبية المدن العراقية".

وكانت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، توقعت وبحسب نشرتها اليوم تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً غداً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الوسط والجنوب.

ولفتت الى، ان طقس الأربعاء المقبل سيشهد تساقط أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة أحياناً مصحوبة بحدوث عواصف رعدية مع فرصة لتساقط حبات البرد (الحالوب) ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات.

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