إقرار الموازنة لثلاث سنوات.. فوائده وتداعياته وفق لمختصين وخبراء

2023/03/13 | 19:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنيا اعتقد تقلبات السوق وتغير الأسعار والأزمات الاقتصادية تتغير من سنة إلى آخر.

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