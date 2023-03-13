2023/03/13 | 19:07 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مركز كمرك القائم الحدودي يعيد اصدار ارسالية مخالفة للضوابط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/13 | 19:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز كمرك القائم الحدودي يعيد اصدار ارسالية مخالفة للضوابط) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز كمرك القائم الحدودي يعيد اصدار ارسالية مخالفة للضوابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).