إدارة بايدن توافق على مشروع نفطي ضخم مثير للجدل

2023/03/13 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، على المشروع النفطي الضخم المعروف باسم "ويلو" في نورث سلوب الغنية بالبترول في ألاسكا، وهو ما يثير معارضة المدافعين عن البيئة والمناخ.

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