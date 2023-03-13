شاهد بالفيديو.. العراق في مواجهة خطر كارثة الجفاف بسبب تغير المناخ وقطع امدادات المياه

2023/03/13 | 19:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vRgo8Gb6lu4

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