السوداني يؤكد اهمية توطيد الشراكة الثنائية مع ايران على مختلف الصعد والمجالات

2023/03/13 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أهمية دعم أعمال اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة وتوطيد الشراكة الثنائية على مختلف الصعد والمجالات. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان […]

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