2023/03/13 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعادل ناديا القوة الجوية والشباب السعودي في المباراة التي جمعتهما على ستاد جذع النخلة في محافظة البصرة العراقية ضمن بطولة كأس الملك سلمان للاندية.وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “التعادل الإيجابي” يسم مباراة القوة الجوية والشباب السعودي المركز الخبري الوطني.

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