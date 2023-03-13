المسلة تنشر بنود مشروع الموازنة المصوت عليه في مجلس الوزراء

2023/03/13 | 19:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مارس، 2023 بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة بنود مشروع الموازنة المصوت عليه في مجلس الوزراء:...

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