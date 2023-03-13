توقعات نيابية بسهولة إقرار الموازنة بعد تصفير خلافاتها

2023/03/13 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت لجنة الخدمات النيابية، الاثنين، تصفير جميع المشاكل ضمن مشروع قانون الموازنة للعام الجاري ، مبينة ان إقرارها تحت قبة البرلمان سوف لن يتأخر لوجود رغبة لدى ائتلاف إدارة الدولة بتمريرها بأسرع وقت ممكن.

وقال رئيس اللجنة النائب محما خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” الموازنة استحقاق دستوري ومطلب شعبي ولابد من إقرارها سنويا لان أي تأخير سيكون له ضررا على مصالح الشعب وعرقلة لحركة الدولة ” .

وأضاف ان ” المشاكل والمعوقات التي واجهت مشروع القانون تمت معالجتها ولا توجد هناك أي عوائق تذكر “، مبينا ان ” رغبة جادة لدى جميع القوى السياسية لاستقرار الدينار وذلك من خلال عدم تأخير إقرارها لكون الموازنة احتسبت الدينار العراقي بـ 1300 دينار لكل دولار امريكي”.

وأوضح خليل ان “القوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة ماضون بتمر الموازنة حال وصولها الى البرلمان من قبل الحكومة والمتوقع التصويت عليها في جلسة اليوم لمجلس الوزراء”.

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