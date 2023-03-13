2023/03/13 | 19:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1RSJPmsdCnw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لا شفقة بعد اليوم فالمخالف لن يسلم..قرار جريء وقوي لوزير الداخلية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لا شفقة بعد اليوم فالمخالف لن يسلم..قرار جريء وقوي لوزير الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).