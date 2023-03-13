نمو التبادل التجاري بين إيران والعراق بنسبة 20%

2023/03/13 | 19:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، الاثنين، تنامي التبادل التجاري مع العراق بنسبة 20%.

وقال خاندوزي، إن "هناك مناقشات ومحادثات بناءة خلال أعمال اللجنة المشتركة بين بغداد وطهران في العديد من المجالات وخاصة في مجالات التجارة، والصناعة، والنقل، والطاقة، والكهرباء، والغاز، والمياه، والشؤون المصرفية والمالية"، مبيناً أن "الجانبين توصلا إلى اتفاقات قيمة ومعطاءة".

وأكد، أن "بلاده تشدد دائماً على ضرورة رفع التعاون التجاري بين البلدين، حيث شهدنا أن هناك تنامياً في التبادل التجاري بنسبة 20‎%‎ في الأشهر 11 الماضية مقارنة بالعام الماضي"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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