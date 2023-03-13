2023/03/13 | 20:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sD3Y_kGYctc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جاسم محمد: مطلع الاسبوع القادم سيتم اطلاق السلة الغذائية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جاسم محمد: مطلع الاسبوع القادم سيتم اطلاق السلة الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).