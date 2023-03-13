وزير المالية السابق يرفض أوامر حجز الأموال ويروي تفاصيل

2023/03/13 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن وزير المالية السابق، علي عبد الأمبر علاوي، الأثنين، رفضه لأوامر القبض وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، الصادرة بحقه من القضاء بتهمة تورطه في قضية سرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ(سرقة القرن)..



يتبع

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