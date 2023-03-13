مفاجأة من العيار الثقيل.. نجاة نجل بارزاني من محاولة اغتيال واتهام الوطني بالعملية

2023/03/13 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن محاولة اغتيال "فاشلة" لأحد أبناء زعيم الحزب مسعود بارزاني ومتهم بها الاتحاد الوطني الكردستاني.

ونقلت وسائل إعلام كردية عن مصدر المسؤول قوله، ان :"هذه المحاولة كانت هي السبب الرئيس في التصعيد والخلافات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني" مشيرا الى، ان "الاتحاد الوطني يرفض التهم بتورطه في الموضوع".

وأوضح المصدر، ان :"المحاولة تمت عبر تجنيد أحد عناصر جهاز (باراستن) التابع للحزب الديمقراطي، وتكليفه بتنفيذ العملية لكن أنكشف أمره وألقي القبض عليه وقد اعترف بمخططه".

ووفق المصدر، فأنه "تم تجنيد العنصر من قبل الاتحاد الوطني".

الا ان مسؤولاً رفيعاً في الاتحاد ينفي هذه التهم جملة وتفصيلاً" مؤكداً، انه "بعيد كل البعد عن الأمر، وان أبناء الرئيس الراحل جلال طالباني يريدون السلام مع بارزاني" حسب المصدر.

ويقول مصدر في الحزب الديمقراطي، أن :"مسعود بارزاني غاضب من الاتحاد الوطني ويرفض اللقاء او الاجتماع مع قادته".

يشار الى ان، هذه "الحادثة المزعومة" تعيد الذاكرة بمحاولة اغتيال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار في 27 تشرين الأول 2021، عن طريق مادة سمية قاتلة.

وأتهم بختيار الذي نقل الى ألمانيا لغرض العلاج "أطرافاً" داخل الاتحاد الوطني بالوقوف وراء محاولة اغتياله.

وفي اليوم التالي، كشف مصدر في الاتحاد عن تعرض قيادي آخر إلى التسمم وهو عضو المجلس القيادي للحزب حسن نوري الذي كان يشغل سابقا مدير اسايش السليمانية.

ومنذ تموز 2021 برز صراع الأجنحة داخل الاتحاد الوطني الكردستاني مع قيام بافل طالباني بالإطاحة بشريكه في قيادة الحزب، لاهور شيخ جنكي طالباني، وإعلان نفسه رئيساً للحزب.

وتصاعد التوتر بعد أن اتهمت قيادة الاتحاد للاهور طالباني بزرع جاسوس في بيت بافل، وأن محاولةً لقتل الأخير بالسم قد حصلت إثر ذلك.

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