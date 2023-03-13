وزير المالية السابق يدافع عن نفسه: انا كبش فداء في سرقة القرن

2023/03/13 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر وزير المالية الأسبق علي عبدالأمير علاوي، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن سلسلة التهم والاوامر القضائية الصادرة بحقه.وقال علاوي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/:”صدرت في الأسبوع الماضي بحقي سلسلة من […]

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