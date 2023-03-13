السوداني يؤكد أهمية دعم أعمال اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة

2023/03/13 | 20:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أهمية دعم أعمال اللجنة...

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