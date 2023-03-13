العراق على موعد مع أمطار تستمر لمساء الأربعاء

2023/03/13 | 20:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تُشير توقعات الطقس، اليوم الأثنين، إلى تأثر العراق بمنخفض ممطر خلال الساعات المقبلة.وكتب المتنبئ الجوي، علي الجابر الزيادي في إيضاح طالعته إيرث نيوز، أن “توقعات تأثر البلاد بمنخفض ممطر عالي الفعالية يبدأ مساء الغد الثلاثاء وساعات الفجر”.وأضاف، أن “المنخفض يتعمق نهار الأربعاء يؤدي إلى حدوث هطول أمطار متوسطة الشده إلى […]

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