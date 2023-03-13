مداهمات في سبع قصور ببغداد.. والحصيلة بنادق ودروع

2023/03/13 | 20:33 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 تمكنت الشرطة الاتحادية، الاثنين، من ضبط أسلحة غير مرخصة، خلال عملية دهم وتفتيش نفذتها في منطقة سبع قصور ببغداد.وذكر بيان للشرطة تلقت شبكة 964 نسخة منه: نفذت قوة من اللواء عشرون الفرقة الخامسة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة “سبع قصور” ببغداد، تم العثور […]

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