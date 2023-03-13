بعد اتهام برشلونة بـ

2023/03/13 | 20:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى مشجعو نادي أتلتيك بيلباو أوراقًا نقدية زائفة على أرض ملعب "سان ماميس" للإشارة إلى استيائهم من فضيحة الدفع المزعومة التي أحاطت بنادي برشلونة في الدوري الإسباني (لا ليغا).

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