هل تنبأ مسلسل

2023/03/13 | 20:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداة إعلان السلطات الأميركية إغلاق مصرف "سيليكون فالي بنك" بعد إفلاسه، تناقلت صفحات على مواقع التواصل مقطع فيديو من السلسلة الكرتونية "ذا سيمبسونز"، قالت إنها توقعت إفلاس البنك الأميركي.

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