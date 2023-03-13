النزاهـة: صـدور أمري قبـض بحـق رئيـس ديوان الوقف السني الأسبق

2023/03/13 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهـة، اليوم الاثنين، صـدور أمري قبـض بحـق رئيـس ديوان الوقف السني الأسبق.

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمري قبضٍ وتحرٍّ بحق رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق"، مُبيّنةً أنَّ "أمر القبض الأول جاء إثر المُخالفات الإداريَّة والماليَّة التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغٍ قدره (42,027,255,000) مليار دينارٍ".

وتابعت أنَّ "الديوان منح الشركة اليابانيَّة مبلغ (4,242,725,000) مليار دينارٍ كسلفةٍ أوليَّةٍ دون أن يرد ذلك في شروط المُناقصة والعقد بين الطرفين"، مُنوِّهةً بأنَّه "لم يتم تنفيذ العمل؛ بسبب دخول عناصر داعش الإرهابيَّة إلى المُحافظة، لافتةً إلى عدم قيام الديوان باسترداد أموال السلفة من الشركة، فيما صدر الأمر الثاني على خلفيَّة المُخالفات في إحالة عمارة (وقف الخير) الكائنة في منطقة الأعظميَّة على أحد المُستثمرين خلافاً للقانون".

وأضافت أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمري القبض والتحرّي؛ استناداً إلى أحكام المادتين (340 و331) من ق.ع.ع".

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