حكومة البصرة تبحث مع النزاهة توجيهات مجلس الوزراء لجرد أملاك العقارات

2023/03/13 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

بحثت حكومة البصرة المحلية، اليوم الاثنين، مع هيئة النزاهة توجيهات مجلس الوزراء لجرد أملاك العقارات.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول للمحافظ محمد طاهر التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير عقد اجتماعاً مع مسؤول لجنة الأمر الديواني (50) المسؤول في هيئة النزاهة في بغداد، علي إسماعيل حسن، لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الخاصة بجرد أملاك العراق وجمع المعلومات الخاصة بهذه العقارات"، موضحا ان" الاجتماع حضرته الدوائر المعنية بالعقارات في مديريات ودوائر البلدية، والبلديات ،والتسجيل العقاري، وعقارات الدولة، والزراعة، بالإضافة إلى مسؤولي الأملاك في مديرية البلدية والبلديات".

وأكد البيان أن على "دعم الحكومة المحلية لجهودهم في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ، فيما قدم رئيس اللجنة شكره وتقديره للحكومة المحلية في البصرة لما تقدمه من اعمال خدمية للمواطن البصري".

ولفت البيان الى "استماع مسؤولي النزاهة الى الشرح الذي قدمه مدراء البلدية، والبلديات، ومسؤولي الأملاك في الأقضية والنواحي من خلال عرضهم عدد الأملاك الموجودة في كل ناحية وقضاء وأهم المشاكل الخاصة بأملاك الدولة ، والتأكيد على ضرورة حلها".

يذكر ان لجنة الأمر الديوان (50) تتكون من هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية لمتابعة وتسجيل عقارات الدولة في جميع محافظات العراق.

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