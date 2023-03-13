سويسرا تسجل أول إصابة بجنون البقر منذ عدة سنوات

2023/03/13 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سجلت سويسرا، اليوم الاثنين، أول إصابة بجنون البقر منذ عدة سنوات.وذكر المكتب الاتحادي لسلامة الأغذية والطب البيطري، أن “الفرق الطبية اكتشفت أول إصابة بجنون البقر لدى بقرة تبلغ 12 عامًا […]

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