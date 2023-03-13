2023/03/13 | 21:10 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ٧٠٪ من اهالي جرف الصخر عادوا اليها) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rFW630Jk3ck
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ٧٠٪ من اهالي جرف الصخر عادوا اليها) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ٧٠٪ من اهالي جرف الصخر عادوا اليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).