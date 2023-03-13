2023/03/13 | 21:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -cnqzIJG20s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | مجلس الوزراء يحيل مشروع الموازنة العامة إلى البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | مجلس الوزراء يحيل مشروع الموازنة العامة إلى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).