قائد عمليات ديالى يكشف تفاصيل ومهمة فرض القانون

2023/03/13 | 21:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، الاثنين، بان خطة فرض القانون وصلت الى 30 منطقة حتى الان.

وقال عمران في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” خطة فرض القانون في ديالى تجري بانسيابية ومرونة عالية وفق توجيهات مباشرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة في تحقيق الاهداف المرسومة لها وخاصة اعتقال المطلوبين للقضاء سواء بتهم الارهاب او الجنائي”.

واضاف،ان” الخطة وصلت الى 30 منطقة حتى الان في ديالى والجهد الاستخباري ماض في تحديد الاهداف المهمة لافتا الى ان مناطق زراعية واسعة جرى تمشيطها في الايام الاربعة الاولى “.

واشار الى ان” خطة فرض القانون حدد لها اسبوعين لتنفيذ كل الاهداف المحددة لها مؤكدا بان وضع ديالى مستقر وامن والاهالي في حالة من الايجابية والدعم لخطوات تعزيز الاستقرار والابلاغ الفوري عن اي حالات سلبية “.

وتشهد ديالى خطة فرض القانون التي اطلقها القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني لانهاء ملف التحديات الامنية التي برزت في الاسابيع الماضية”.

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