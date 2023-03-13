2023/03/13 | 21:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FEhF3EeNiJM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | مواطنون في بغداد يدعون إلى حلول مستدامة لفك الزحامات المرورية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | مواطنون في بغداد يدعون إلى حلول مستدامة لفك الزحامات المرورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).