2023/03/13 | 21:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أصدر وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي، بياناً رداً على...

ظهرت المقالة علاوي بشأن امر القبض وحجز أمواله بتهمة سرقة القرن: سأساعد بفضح المتواطئين والمستفيدين أولاً على المسلة.

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