2023/03/13 | 21:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مارس، 2023 بغداد/المسلة: جدد النائب محمد الخفاجي عن كربلاء، دعوته الى إقالة رئيس هيئة...

ظهرت المقالة حكومة كربلاء ورئيس الاستثمار أمام اتهامات برلمانية: نهب الأراضي وصفقات فاسدة ورشاوى أولاً على المسلة.

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