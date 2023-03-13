بالتفصيل.. مقترح سلم الرواتب الجديد والحد الأدنى لها (وثيقة) - عاجل

2023/03/13 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تناقش الحكومة، مقترحاً لسلم رواتب جديد لموظفي الدولة والقطاع الحكومي.

وتدرس لجنة في مجلس الوزراء، الجدول الجديد الرواتب ويبدأ من الدرجة الأولى الى الدرجة 11.

ووفق المقترح فأن هناك علاوة سنوية لكل درجة بالإضافة الى مخصصات بنسبة 50% تحت مسمى تحسين معيشة و30 % مخصصات خطورة.

كما يشير الى إلغاء المخصصات كافة التي منحت بموجب قرارات مجلس الوزراء وكذلك كافة المخصصات التي وردت في كافة التشريعات النافذة.

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني كشف، اليوم الإثنين، عن تفاصيل سلم رواتب الموظفين الجديد الذي تعتزم الحكومة إقراره وتطبيقه.

وقال العطواني في بيان :"وفقا لسلم الرواتب الجديد فأن الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا ستكون بنسبة 150 %"، مشيراً الى ان "الحد الادنى للراتب الاسمي (الدرجة العاشرة ) سيكون 425 الف دينار".

وأكد، انه "بموجب القانون الجديد ستمنح 50 % مخصصات تحسين معيشة لجميع الموظفين".

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