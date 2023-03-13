التقاعد الوطنية تباشر بفتح مراكز تقاعدية في الوزارات والهيئات المستقلة

2023/03/13 | 22:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اطلقت هيـئة التقاعُـد الوطنيـة، اليوم الاثنين، مشروعاً للتعـاون فـي ترويـج المُعامـلات التقاعُديـة لمُوظفـي الوزارات وتشكيلاتها والهيئات المستقلة.

وقال رئيس الهيئة ماهر رشيد حسين، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيئة سيرت للمرحلة الأولى فرقا متخصصة لإكمال المعاملات التقاعدية للعاملين قبل حلول موعد إحالتهم ضمن الحزمة الحكومية لتنظيم إجراءات شريحة المتقاعدين واستقبلت اليوم الدائرة الإدارية والمالية في وزارات الصناعة والصحة"، مبيناً أن "وفداً من هيئة التقاعُد الوطنية برئاسة مُعاون رئيس الهيئة وعدد من مُوظفي الهيئة عقدوا اجتماعات منفصلة وبحضور مدراء الدوائر الأقسام المعنية في وزارتي الصناعة والصحة".وأكد "ترتيب آلية ترويج المعاملات والتعاون المشترك لإنجاز المُعاملات التقاعُدية لمُوظفي الوزارة والتشكيلات العامة التابعة لها من خِلال فتح مُلاحظية للهيئة في كل مركز الـوزارة، فضلا عن تعهد الوزارة المستفيدة في تهيئة جميع البيانات الخاصة بملف التوقيفات التقاعُدية بغية الإسراع بحل الإشكالات الحاصلة وحسم الملف وكذلك العمل على تهيئة وتأمين كافة المُتطلبات والمُستلزمات اللازمة من المكان المُلائم والأجهزة والأثاث المكتبي وخدمة الإنترنت لعمل كوادر هيئة التقاعُد العامة في مقر الوزارة لإنجاز كافة المُتعلقات والأمور المُحيطة بملف المُوظفين المُحالين إلى التقاعـد".

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