2023/03/13 | 22:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مارس، 2023 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة نواب يطعنون عند المحكمة الاتحادية بشأن صرف المالية مبلغ 400 مليار دينار لكردستان أولاً على المسلة.

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