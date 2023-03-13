ترحيب برلماني بالموازنة “الثلاثية”.. ماذا عن الانتخابات المبكرة؟

2023/03/13 | 22:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت عضو مجلس النواب، ضحى القصير ، اليوم الاثنين، بخطوة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتقديم موازنة للأعوام الثلاثة المقبلة، وفيما عدت تقديم موازنة ثلاثية خطوة بالاتجاه السليم للخروج من الازمة الاقتصادية – السياسية، بينت علاقة الموازنة الثلاثية بملف الانتخابات.

وقالت القصير في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “إتمام الموازنة خطوة إيجابية بالاتجاه السليم للخروج من الأزمة الاقتصادية المرفقة للازمة السياسية التي طالت المشهد العراقي”.

وأضافت، أن “الحرص على تقديم الموازنات خلال السنوات الثلاث المقبلة هو جزء لا يتجزأ من عبور هذه الازمات”.

اما فيما يخص ملفات الانتخابات، أوضحت القصير، أن “هناك مدة دستورية مقررة للانتخابات مجالس المحافظات أولا بعد إتمام التعديلات اللازمة فيما يتعلق بقانون الانتخابات الذي رافقته الكثير من الثغرات في الفترات السابقة”.

وبينت عضو مجلس النواب: “نحن على اعتاب وضع اللمسات الأخيرة للقانون ثم يتم التصويت عليه وتحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات وفق المدد الدستورية المقررة”، مؤكدة أن “السياقات الدستورية ستتبع بحذافيرها”.

وكان مجلس الوزراء قد اعلن، في وقت سابق من اليوم، عن الموافقة على مشروع قانون الموازنة بمقدار أكثر من 197 ترليون دينار عراقي للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025 واحالته إلى مجلس النواب من تمريره بشكل رسمي بعد اجراء التعديلات عليه.

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