2023/03/13 | 22:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مباراة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليغ)، مواجهة خاصة بين المصري محمد صلاح والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيل قمة التشامبيونزليغ.. مقارنة بالأرقام بين محمد صلاح وفينيسيوس جونيور) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيل قمة التشامبيونزليغ.. مقارنة بالأرقام بين محمد صلاح وفينيسيوس جونيور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).