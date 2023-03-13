سوليفان: أستراليا ستشتري غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي

2023/03/13 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جايك سوليفان، الاثنين، أن أستراليا ستشتري ثلاث غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي من طراز "فرجينيا"، مع احتمال أن تشتري اثنتين أخريين.

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