في كربلاء.. اعتقال تاجر للمواد المخدرة بعملية أمنية

2023/03/13 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين، عن اعتقال تاجر للمواد المخدرة بعملية أمنية في محافظة كربلاء.

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