2023/03/13 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعمار :إنجاز متقدم بجسر الكريعات وبناء 15 مدينة سكنية جديدة الغزّي يفتتح 9 مشاريع ويسحب العمل من شركة متلكئة في سوق الشيوخ الناصرية – باسم الركابي افتتح محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، تسعة مشاريع الى جانب وضعه حجر الأساس لمستشفى جديد في قضاء النصر في مدينة الناصرية.وقال الغزي في تصريح لـ (الزمان) امس […]

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