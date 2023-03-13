2023/03/13 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يتلقى صفعة من نائِبِه – حسين الصدر -1- ترامب – الرئيس الامريكي السابق – من أخطر النرجسيين وأبرزهم على سطح هذا الكوكب ..-2- ورغم كل المواخذات الخطيرة التي سُجلت عليه اثناء رئاسته المشؤومة فانه بدأ يعيد العُدّة لترشيح نفسه للرئاسة الامريكية في انتخابات 2024 من الآن ..-3- واذا كان ” الجنون فنوناً […]

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