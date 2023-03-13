2023/03/13 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرى الضاري – جمال الضاري في الذكرى السنوية الثامنة لوفاته نستذكر بكل فخر واعتزاز المواقف الوطنية الثابتة للشيخ الراحل حارث الضاري الذي أدى الأمانة وحمل رسالة العراق ودافع عن الوطن والشعب ورفض كل مخططات الفتن والتقسيم.لقد حذر الشيخ حارث الضاري رحمه الله منذ البداية، من مآلات العملية السياسية التي أسسها الاحتلال وفق نظام المحاصصة، […]

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