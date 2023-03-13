2023/03/13 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وافقت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الاثنين، على تنفيذ مشروع مجاري المياه الثقيلة بالمثنى ضمن موازنة 2023.وقال محافظ المثنى أحمد منفي جودة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إنه “تم استحصال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعمار تحيل مشروع مجاري المياه الثقيلة بالمثنى ضمن موازنة 2023 المركز الخبري الوطني.

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