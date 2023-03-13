تخسف طارئ وأنبوب عتيق يقطعان طريقاً مهماً وسط بغداد

2023/03/13 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، مساء الأثنين، عن قطع الطريق المؤدي من ساحة كهرمانة باتجاه ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد.

وعزت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان القطع بسبب "وجود تخسف طارئ، من جراء تقادم أنبوب عمره أكثر من 30 عاماً".

ودعت المرور المواطنين، الى "اتخاذ المسارات البعيدة عن ساحة كهرمانة تلافياً للزخم الذي سيحصل من جراء الأعمال".

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