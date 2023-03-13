2023/03/13 | 23:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KkCPbSkccTA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. سيروان روژبیاني يستقبل السفيرة السويدية ويبحث معها أزمة تطبيق اتفاقية سنجار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى.. سيروان روژبیاني يستقبل السفيرة السويدية ويبحث معها أزمة تطبيق اتفاقية سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).