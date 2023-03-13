2023/03/13 | 23:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fGMX2JYMIf4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الإكساء يقترب من شوارع حي الكوفة بعد إنجاز شبكة المجاري ومياه الإسالة | تقرير محمد العيداني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الإكساء يقترب من شوارع حي الكوفة بعد إنجاز شبكة المجاري ومياه الإسالة | تقرير محمد العيداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).