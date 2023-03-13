البيت الأبيض: لا اتفاق لتبادل السجناء مع إيران

2023/03/13 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، الاثنين، إنه لا يوجد اتفاق بشأن تبادل السجناء مع إيران في الوقت الحالي، وإن الولايات المتحدة مستمرة في التواصل مع إيران بشأن كيفية إعادة الأميركيين المحتجزين هناك ظلما إلى وطنهم.

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