التجارة تعلن موعد توزيع السلة الرمضانية على الوكلاء

2023/03/13 | 23:11 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 حددت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، الاثنين، يوم (18) من الشهر الجاري موعداً لإطلاق سلة رمضان الغذائية.وقال معاون مدير الشركة جاسم العامري، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة 964، إن “السلة الغذائية تشمل 41 مليوناً و300 ألف عراقي، وسلة الرعاية الاجتماعية تشمل 4 ملايين و862 شخصاً”، مبيناً أن […]

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