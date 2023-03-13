هل يحق للحكومة اعداد موازنة لثلاثة أعوام؟.. قانوني يجيب

2023/03/13 | 23:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، بشأن قرار مجلس الوزراء بإقرار الموازنة لثلاث سنوات قادمة، فيما اكد انه امر دستوري بحسب المادة ٤ فقرة ٢ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ التي اجازت الدمج وهي متوسطة الاجل لثلاث سنوات قادمة وتكون السنة الأولى وجوبية التطبيق كما هي.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “إقرار الموازنة العامة ممكن دستوريا وقانونيا بحسب المادة ٧٨ من الدستور العراقي”، لافتا الى ان “الموازنتين اللاحقتين قابلة للتعديل من البرلمان وحسب الظروف التي تطرأ في المستقبل”.

وتابع، ان “خطة الحكومة امر يلائم فلسفة تشريع الموازنات التي هي خطة مالية مستقبلية والتي تحول دون تأخر التشريع للموازنات القادمة”، مشيرا الى انه “يمكن ان تقدر قيمة النفط وسعر الدولار ويحدد فيها التعينات والوظائف بثبات تام يضمن تطبيقها”.

واستطرد: ان “المادة ٤ فقرة ٢ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ اجازت الدمج وهي متوسطة الاجل لثلاث سنوات قادمة وتكون السنة الأولى وجوبية التطبيق كما هي”.

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