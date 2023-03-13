لجنة نيابية تتحدث عن أهمية تشريع قانون حماية الطفل

2023/03/13 | 23:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت عضو لجنة الأسرة والمرأة والطفولة سروة محمد رشيد، اليوم الاثنين، أن قانون حماية الطفل سيرى النور قريبا , مشيرة إلى أن مشروع القانون يضم الكثير من البنود التي تقف إلى جانب الطفل وحمايته .

وقالت سروة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “قانون حماية الطفل من القوانين المهمة طال انتظاره كثيرا ، مؤكدة بان “القانون سيرى النور في قادم الأيام” .

وأضافت أن ” القانون المذكور لايزال في أروقة لجنة الأسرة والمرأة والطفل لإجراء بعض التعديلات ليكون القانون ملبي للطموح ويحقق الغاية المرجوة من تشريعه “.

وأشارت إلى أن “القانون يتضمن الكثير من الفقرات الهامة التي تعطي نتائج ايجابية على حياة الاطفال وحمايته من العنف المجتمعي “.

وكان قد أنهى مجلس النواب في وقت سابق القراءة الأولى لمشروع قانون ” حماية الطفل ” الذي يعد من القوانين المهمة “.

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