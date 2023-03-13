شاهد ما حدث عندما هرع مهاجرون لدخول أمريكا بشكل جماعي عبر المكسيك

2023/03/13 | 23:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن مجموعة كبيرة من الأشخاص في المكسيك اقتربوا من نقطة حدودية أمريكية في مقاطعة إل باسو بولاية تكساس، في محاولة لدخول البلاد بشكل جماعي.

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